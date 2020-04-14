«Животик виднеется»: Семенович в шифоновом платье свободного кроя станцевала у плиты

Анна Семенович будоражит мужчин своими пышными формами с того момента, как была солисткой «Блестящих». Однако красота, веселый нрав и успех не помогли звезде обрести любовь. Долгое годы девушка страдала, так как ее романы оказывались скоротечными. Но недавно артистка призналась, что у нее появился тот самый. Его имя она скрывает, но недавно показала, как избранник выглядит со спины.

Как и положено всем москвичам, Семенович находится в самоизоляции. Возлюбленный составляет ей компанию. Девушка делает все то, на что обычно у нее почти нет времени в обычном режиме жизни: нежится в ванне, готовит. Недавно она даже побрила потенциального жениха налысо. Очередной вечер для Анны завершился на кухне. Она занималась приготовлением очередного блюда и зажигательно танцевала под свой хит. При этом певица была облачена в шифоновое платье свободного кроя с цветочным принтом.

«Шла третья неделя карантина. Накрасилась, спела, приготовила, погладила, пора выпить….Выпила, станцевала, стало легче», — написала девушка.

Поклонники пришли в восторг от танца знаменитости. Правда некоторые заподозрили, что артистка беременна. Уже давно ходят слухи, что Семенович скоро станет мамой, но пока она эту информацию не подтвердила. Другие также не стали исключать, что девушка просто поправилась за время карантина. «Ого!! Как расхулиганилась!», «Вы постоянно готовите», «Животик виднеется», «Мне кажется, вы поправились», — прокомментировали пост подписчики.