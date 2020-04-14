Беременная Шубская в шифоновом платье и на каблуках позировала с сестрами на отдыхе

В семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской скоро произойдет пополнение. В феврале стало известно, что у пары будет еще один сын. Избранница хоккеиста продемонстрировала округлившийся живот. Подруги вскоре устроили вечеринку Baby shower, где и рассекретили пол будущего малыша. У супругов уже подрастает годовалый сын Сергей. Они живут в просторном особняке в США. Еще в марте пара самоизолировалась в связи с пандемией коронавируса.

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Несмотря на то, что у Анастасии уже внушительного размера живот, она готовит для малыша оладушки и блины, а также тренируется вместе с мужем. Более того, девушке удается подбирать элегантные наряды, подчеркивающие изгибы ее фигуры. Она носит, как мини-платья, так и лосины. Уже скоро настанет день X, поэтому Шубская стала скучать по близким, которые не смогут быть с ней рядом в ответственный момент. В особенности по сестрам: Анне и Марии Нахапетовым.

Несколько месяцев назад вся семья Анастасии отдохнула в Мексике. Она решила поделиться трогательным фото с отдыха. В кадре она позирует в легком летнем платье из шифона. Глубокое декольте подчеркнуло достоинства ее фигуры, а белый цвет оттенил загар. Рукой жена спортсмена придерживала живот. Сам Овечкин был в брюках и рубашке, а сестры Шубской предстали в черном.

«Как бы хотелось сейчас там оказаться», — призналась девушка.

Поклонники восхитились семейным фото. Многие в очередной раз одарили жену Александра комплиментами. «Какие вы хорошие», «Прекрасная семья», «Мама на вас смотрит и улыбается», «Замечательная семья!», «Какая вы элегантная», «Мне нравится, как вы одеваетесь», — прокомментировали пост подписчики.