«Незаурядный look»: невестка Орбакайте отметилась в джинсах с высокой талией в изоляции

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже несколько лет состоит в браке с Аленой Красновой. Молодой музыкант продолжает династию своей семьи. Он создал свою рок-группу. А вот его избранница является моделью. Девушка интересуется модой, а недавно она стала учиться на фотографа. Супруги самоизолировались на бывшей даче Пугачевой. Они смотрят сериалы, занимаются спортом и иногда устраивают велопрогулки.

Невестка Кристины Орбакайте каждый сезон перебирает гардероб, заменяя старые вещи на новые. Девушка старается всегда выглядеть естественно и женственно. На днях Алена устроила фотосессию дома со своим домашним питомцем — шпицем по кличке Джун. Модель позировала в домашней обстановке в джинсах с высокой талией и белой футболке с принтом. Наряд подчеркнул стройную фигуру жены Никиты.

«В последнее время мы думаем над тем, чтобы завести кошку, но я очень переживаю, что они не поладят…у кого в доме кошка и собака? Как уживаются? Графическая футболка UNIQLO UT из коллекции „cat’s are purrfect“ как раз напомнила мне о моем питомце и заставила еще раз задуматься о новом», — поделилась Краснова.

Поклонники восхитились стильным образом невестки Орбакайте. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ Алены имидж-стилист Ольга Трофимова.

«На ней футболка с минималистичным принтом в виде пушистой кошечки, а также завышенные широкие брюки из светлого денима, который является освежающим для Алены. Также мы видим широкий черный ремень, который я бы заменила на белый. Домашний образ как раз для тех, кто карантинит. Молодежный, незаурядный look», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.