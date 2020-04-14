«Это просто wow»: Каменских примерила джинсы с высокой талией и глянцевый бомбер

Настя Каменских вместе с супругом Потапом самоизолировалась в своем доме. Певица старается не скучать в четырех стенах. Она активно занимается спортом. Девушка похудела к свадьбе, но на достигнутом останавливаться не стала. Артистка также снимает забавные ролики с возлюбленным. Они менялись одеждой с Потапом, а на днях 32-летняя присоединилась к челленджу, облачившись в платье-подушку.

Каменских следит за трендами даже находясь на карантине. Певица старается облачаться в наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. На новом фото девушка предстала в джинсах с высокой талией на пуговицах и бардовом глянцевом бомбере. При этом она позировала без макияжа. По словам артистки, она наполняется силой от красного цвета.

«Это цвет активности, скорости, энергии, динамики. У меня он ассоциируется с энергией, любовью, страстью, яркостью! Именно поэтому я сегодня в сочном и красивом бомбере цвета бордо (почти красный). Уже примеряла его под пару образов и это просто wow», — написала Настя.

К слову, бомберы снова в моде этой весной. Об этом ранее рассказали эксперты порталу Teleprogramma.pro. Ранее в нем отметилась Ирина Пегова, а Также Ирина Шейк. Поклонники пришли в восторг от образа певицы. «Очень классный образ!», «Такая худенькая, так хорошо вам, Настя», «Мне очень нравится куртка! Стилёвая такая!», «Вам очень идет этот цвет куртки!», «Очень круто», — прокомментировали пост подписчики.