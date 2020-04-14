«Очень стильно»: Ксения Собчак облачилась в брючный костюм цвета пыльной розы

Светская львица даже в самоизоляции старается выглядеть модно. Ее новый образ разобрала имиджмейкер Елена Бестави.

Ксения Собчак, как и положено, соблюдает самоизоляцию. Вместе с мужем Константином Богомоловым она ведет прямые эфиры из дома. Телеведущая много времени посвящает своему сына Платону. Они вместе учат английский язык и даже названия планет. Время от времени светская львица покидает семейное гнездышко, чтобы принять участие в съемках, которые ведет. Поэтому она продолжает следить за модными трендами.

Так, на новом фото Собчак похвасталась обновкой. Она облачилась в трендовый брючный костюм цвета пыльной розы. Наряды в пудровых тонах актуальны не первый сезон. Образ звезда разбавила блузкой бирюзового цвета, а также алой помадой. Пышные кудри завершили женственный аутфит.

«Ношу костюм Олеси Шиповской по маршруту Останкино-Подмосковье и не тужу», — призналась блондинка.

Поклонники восхитились нарядом знаменитости. «Вы стали выглядеть просто космически», «Боже ну красота неземная», — прокомментировали пост подписчики. Оценила ее look и имиджмейкер-стилист Елена Бестави для портала Teleprogramma.pro.

«Очень интересный образ! Костюм очень спокойного цвета — оттенка закатного солнца. У Олеси Шиповской очень много таких прохладных оттенков в последней коллекции. Это спокойствие нарушено ярким оттенком бирюзы. Эта игра контрастов, прохладный оттенок розового и очень жаркий оттенок бирюзы, не может остаться незамеченным. Бирюза, синий — хорошо подчеркивают цвет глаз Ксении. Очень стильно, притягивает взгляд, хочется рассматривать еще и еще», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.