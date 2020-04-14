«Топ-модель»: Загитова блеснула длинными ногами в платье мини на страницах глянца

17-летняя звезда одиночного фигурного катания Алина Загитова появилась на страницах майского журнала Cosmopolitan Russia, став безусловным украшением издания. Среди нескольких образов, представленных в выпуске, особого внимания заслуживает look с туфлями-коньками. Ведь он, как никакой другой, отражает всю внутреннюю суть девушки.

Яркая обувь, совмещающая женственность и спортивный дух Загитовой, отлично вписалась в комплект с платьем длины мини нежного палевого цвета. Завершила style фигуристка белой бейсболкой.

Естественно, первое, что бросается в глаза в созданном образе, – это стройные ноги Алины, которые не остались без внимания ее поклонников.

«Ноги Алины – отдельный вид искусства», «НООГИИИИИИ! Ну топ-модель прям», «Самые красивые ножки! Такие изящные щиколотки, такие фигурные икры!», «О ноги, ноги, ноги!», «Это же надо было такие туфли сделать. Никак не могу прийти в себя от красоты Алиночки, это нереальное что-то», «Алина решила всех отправить в нокаут!» — прокомментировали стиль звезды почитатели ее таланта.

Ранее мы писали о том, почему Загитова занялась профессионально спортом. Денежный вопрос оказался здесь далеко не последним.