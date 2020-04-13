«Белый лебедь»: Топурия в силуэтном платье с перьями восхитила точеной фигурой

Кети Топурия уже почти год встречается с Львом Деньговым. Влюбленные настолько сблизились, что стали жить вместе. Они самоизолировались в просторном загородном особняке. Компанию певице также составляет ее дочка Оливия. Четырехлетняя девочка стала вести блог. Она рассказывает, чем можно заняться на карантине. А вот артистка предпочитает дразнить поклонников пикантными фото.

Недавно Кети снялась топлес. Она позировала без футболки и бюстгальтера на природе. А теперь певица опубликовала архивный снимок, на котором позирует в Баку на фестивале «Жара». Тогда она произвела фурор в белоснежном полупрозрачном платье по фигуре с перьями. Откровенный наряд в пол с глубоким декольте подчеркнул точеную фигуру артистки и ее загорелую кожу. Прямые волосы и неброский макияж с акцентом на губы дополнили образ.

Поклонники восхитились не только женственным нарядом, но и идеальной фигурой знаменитости. «Белый лебедь», «Какая же вы красивая!», «Очень элегантна», «Как всегда, шикарная», «Огонь! Принцесса Грузии», «Видела вас тогда, вы просто блистали», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в последнее время ходят слухи, что Топурия беременна. Поклонники не раз замечали изменения в ее фигуре. Сама артистка хранит молчание. Ранее она признавалась, что мечтает о трех наследниках.