«Со вкусом»: Стеша Маликова в трендовых брюках и эффектной блузке восхитила стилиста

Стеша Маликова самоизолировалась со своей семье в загородном доме. Дмитрий Маликов собрал близких под одной крышей. У жены певца, а также дочки и сына есть возможность гулять на территории у дома. 20-летняя наследница артиста помогает ему развлекать маленького сына Марка. А так как девушка является модницей, то она не упускает возможности показать новые образы. Недавно она прогулялась в джинсах скинни и песочном пальто.

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Новый образ Стеша показала, устроив фотосессию на балконе. Она позировала в лучах солнца. Девушка облачилась в кожаные брюки и эффектную блузку в полоску с пышными рукавами. Маликова дополнила наряд объемной прической и нежным нюдовым макияжем. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Поклонники восхитились весенним аутфитом наследницы певца.

«Красивая девочка, главное — скромная, интеллигентная», «Красивый лучик», «Блуза на вас бомбическая», — прокомментировали пост подписчики. Оценила образ Стеши для портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова.

«Фантастический, легкий, динамичный, и в то же время модный look получился у Стеши. Мы видим черные кожаные брюки с завышенной линией талии и укороченной длины, что является неимоверно модным в этом сезоне. И романтическая блузка с пышными рукавами — летучая мышь, в спокойной цветовой гамме, но с интересной полоской. Все настолько эффектно и в то же время лаконично. Вот так и нужно наряжаться — скромно и со вкусом», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.