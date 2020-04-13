«Образ в стиле 60-х»: Орбакайте оделась в одном стиле с восьмилетней дочкой

Кристина Орбакайте после возвращения из США успела побывать на нескольких мероприятиях. Теперь, как и большинство жителе столицы, певица находится в самоизоляции со своей семьей. Артистка старается не унывать. Она поет вместе с восьмилетней дочкой Клавдией и готовит разные блюда. Непростой период не помешал ей поздравить наследницу с днем рождения, хоть от шумной вечеринки и пришлось отказаться.

А 12 апреля католики во всем мире отмечали Пасху. Покрасила яйца в разные цвета и Орбакайте. Более того, она посчитала, что это прекрасный повод принарядиться. На новом видео звезда предстала в шифоновом платье белого цвета с принтом в горошек. Ее волосы были собраны в пучок и украшены ободком. Рядом с ней позировала Клавдия в похожем платье только без рукавов. Мама и дочка и поздравили всех с праздником.

«С праздником, мои девочки любимые», — присоединилась Алла Пугачева. «Боже, как красиво вы все придумали!!! И платья и блюдо!», «Девчонки-вишенки», «Красивые», — прокомментировали пост подписчики. А имиджмейкер-стилист Елена Бестави для портала Teleprogramma.pro оценила образ артистки.

«Кристина выбрала себе образ в стиле 60-х. Здесь даже прическа подобрала абсолютно соответствующе этому стилю, напоминающую прическу бабетту — очень модную в тот период. Платье в том же стиле, но абсолютный диссонанс с рисунком. Горошки и вишенки это принты в стиле наивный романтик. В лице Кристины наивности нет. Она никак не поддерживается. Если бы это было платье без принта вообще, было бы гораздо интереснее. Еще лучше было бы, если бы она прибегла к драматическому стилю или анималистическому. В данном варианте с внешностью Кристины никак не вяжется образ невинной девочки. В ее лице полно аристократизма, королевские нотки. Поэтому никак не могу сказать, что получился стильный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.