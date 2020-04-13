«Пример Джигана заразителен»: Фомин сверкнул лысой головой

К новому образу своего любимца фанаты певца были не готовы.

46-летний певец Митя Фомин сверкнул в Instagram лысой головой. В понедельник, 13 апреля, экс-солист Hi-Fi немало шокировал свою аудиторию, обнародовав фото, на котором предстал абсолютно лысым. Восторгающиеся густыми светлыми волосами исполнителя люди были немало шокированы внезапными переменами и не сразу нашлись, что сказать.

Сам Фомин объяснил, что к радикальным переменам его подтолкнула самоизоляция – из-за опасности заразиться и заразить кого-то он, как и многие другие, не посещает барберов. В непростых условиях Митя решил подобрать новую прическу, которая не будет доставлять хлопот.

«Отпустить бороду и побриться под ноль — первое, что приходит в голову в таких случаях. Главное — не испугать собственную маму, которая подумает, что я – того», — написал он под снимком.

«Боже мой, Митя! Что это?», «Зачем так пугать? У меня сердце слабое!», «Любить буду любым», «Зачем так делать? Был пацан и нет пацана», «Вот это смена имиджа», «Митя!! Напугал с утра пораньше!», «Лампочка Ильича», «Желаю развидеть это», «Пример Джигана заразителен», «Прекрасен во всех ситуациях», — делились мыслями люди.

Позже Митя признался – на свои фото он специально наложил соответствующие эффекты, чтобы посмотреть, как изменится его внешний вид без непоправимых изменений.