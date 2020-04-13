«Божественна!»: Варнава предстала на «Танцах со звездами» в корсете и чулочной подвязке

Екатерина Варнава появилась на шоу телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами» в смелом образе — актриса примерила бельевой костюм с корсетом. Одну ногу юмористки украшала подвязка для чулок, которая то и дело соблазнительно выглядывала из разреза на ее юбке.

Вместе со своим партнером по шоу, хореографом Денисом Тагинцевым, она исполнила танец в стиле танго «Отель «Будапешт», изобразив любовную интрижку в одном из номеров гостиницы.

В итоге пара заработала 37 баллов, получив от двух членов жюри, Гарика Рудника и Егора Дружинина, наивысшие оценки — 10. Прощаясь с судейской коллегией, Екатерина эффектно сняла с ноги подвязку и бросила ее Николаю Цискаридзе. «Я буду ее носить!» — с восторгом заявил хореограф.

Горячий образ Варнавы произвел глубокое впечатление на ее поклонников и друзей, которые поспешили выразить свои восторги в ее личном блоге.

Одним из первых отметился Тимур Родригез. «Катюня, ты божественна!!!» — написал он в Instagram. «Эх, жаль меня в этом отеле не было, я бы вам устроил танго!» — отметился партнер артистки по Comedy Woman Евгений Бороденко. «Обожаю!!!!» — не сдержал своих эмоций Сергей Лазарев.

Ранее мы писали о том, как выставление оценок Варнаве неожиданно переросло в обсуждение ее возлюбленных.