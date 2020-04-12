«Ну, чудо-чудное»: Лиза Галкина ходит по дому в платье с принтом в виде кошек

Одной из первых свежие кадры с шестилетней дочкой Аллы Пугачевой оценила телеведущая Лера Кудрявцева.

48-летняя Лера Кудрявцева не смогла оставить без внимания свежий видеоролик с участием шестилетний Лизы Галкиной. На личной страничке в Instagram супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса поделился памятными кадрами, запечатлев, как дочка поздравляет всю семью с Вербным воскресеньем и рассказывает о Дне космонавтики.

«Посмотрите, весна на окном!

И праздник несет она в дом,

Вам счастья желаю, веселья!

С Вербным вас воскресеньем…» — обратилась к близким Лиза Галкина.

Кроме того, сестренка Гарри решила поделиться с папой своими знаниями относительно Дня космонавтики.

«Исследователей Космоса в нашей стране называются космонавтами!! С греческого космос и -навт — мореплаватели. В Америке их называют астронавтами, то есть звездоплавателями», — уточнила дочка Примадонны.

В кадре шестилетняя наследница Аллы Пугачевой предстала в платье прямого кроя с принтом в виде кошек. Образ малышки дополнили белые плотные колготы и ботиночки на шнуровке нежно-розового пудрового оттенка.

«Ну, чудо-чудное», — похвалила малышку Лера Кудрявцева. «Фантастика!!» — вторит телеведущей Елена Воробей.

Напомним, что Лиза Галкина уже принимала участие в модных дефиле. Дочка Аллы Борисовны демонстрировала на подиуме наряды из детской коллекции Галины Юдашкиной. На домашней изоляции сестренка Гарри устраивает собственные показы мод, примеряя шляпки звездной мамы. Ко всему прочему, Примадонна следит за тем, чтобы ее дети не пренебрегали уроками и занятиями французским языком по видеосвязи с гувернером.