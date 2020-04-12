В тренде: 41-летняя Летучая пришла на съемки в лимонной юбке и сапогах

В одном из интервью телеведущая призналась, что она никогда не скрывала от окружающих свой возраст.

На личной страничке в Instagram 41-летняя Лена Летучая поделилась свежим кадром со съемочной площадки программы «Детки-предки». Перед объективом фотокамеры возлюбленная предпринимателя Юрия Анашенкова предстала в юбке-полусолнце, отдав предпочтение яркой лимонной палитре. Свой образ светская львица дополнила лаконичной белой кофтой с принтом и черными контрастными сапогами на устойчивой шпильке.

В одном из интервью Летучая призналась, что она никогда не скрывала от окружающих свой возраст. По словам знаменитости, она всегда говорит о том, что и в сорок лет можно выглядеть ничуть не хуже, чем в юности, ощущать себя абсолютно счастливым человеком, шаг за шагом приближаться к своей мечте, строить успешную карьеру. В жизни нет ограничений для чего-либо, считает телеведущая.

«Я за последние годы открыла для себя серфинг, которым увлекаюсь уже несколько лет», — приводит Wday слова Елены Летучей.

Кроме того, возлюбленная Юлия Анашенкова уточнила, что считает себя абсолютным трудоголиком. Так, Лена может работать месяцами и годами. Найти баланс между съемками и отдыхом телеведущей помогает ее вторая половинка. Обычно именно муж знаменитости настаивает на том, чтобы заранее обсудить с супругой, как они проведут ближайшие выходные или отпуск.