Дарья Златопольская в сверкающем платье плиссе отметилась в Большом театре с Малаховым

Звезды выступили в рамках концерта «Мы вместе», чтобы показать общую солидарность, надежду и благодарность врачам в период пандемии коронавируса.

11 апреля Большой театр вновь открыл двери, но только для артистов. Звезды выступили в пустом зале в рамках концерта «Мы вместе», организованного в поддержку врачей, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с непростым диагнозом, волонтерам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска. На знаменитую сцену поднялись Олег Газманов, Юлия Пересильд, Полина Гагарина и другие известные персоны.

Ведущими необычного вечера стали Андрей Малахов и известная журналистка, а также участница шоу «Танцы со звездами» Дарья Златопольская. Если ведущий ток-шоу предстал в черном смокинге, то его коллега облачилась в роскошное сверкающее платье плиссе нюдового цвета. Аккуратные сережки и уложенный в пучок волосы дополнили вечерний образ.

«Мы с Дашей одни в зале!», — написал в соцсети Малахов во время эфира.

К слову, большинство артистов были в масках и перчатках. Они снимали средства защиты лишь на время выступления. Каждый сам готовился к появлению на сцене: делали укладку и макияж, так как гримеров и других помощников в театре не было. А перед тем, как прийти на концерт, все участники песенного марафона сделали тест на коронавирус, чтобы предотвратить риск распространения болезни.

Поклонники восхитились образом Дарьи. Многие отметили, что 42-летняя журналистка выглядела изящно и очень женственно. В последние недели певицы, актрисы и даже ведущие вынуждены отказаться от выходов в свет, поэтому Златопольской выдалась уникальная возможность показать вечерний look перед тысячами зрителей канала «Россия».