«Ног длиннее еще не было»: Нюша вслед за Ольгой Орловой предстала в платье-подушке

Нюша, как известно, состоит в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастает годовая дочь Симба. В период пандемии коронавируса певица старается не скучать. Она побывала на съемках у Ивана Урганта, а на днях пообщалась в прямом эфире с бывшим возлюбленным — Егором Кридом. Они выпустили совместный трек Mr. & Mrs. Smith на радость поклонникам. Артистка старается соблюдать самоизоляцию, поэтому делится с поклонниками кадрами из дома.

Накануне Нюша опубликовал фото, сделанное в душе. Певица запечатлела себя сразу после водных процедур. Она позировала без макияжа и с влажными волосами. Девушка облачилась в платье-подушку, поддержав популярный челлендж. При этом артистка оголила руки плечи и массивные накачанные ноги. Она приняла соблазнительную позу, показав себя во всей красе.

«Когда на самоизоляции наряды начинают заканчиваться…» — с иронией написала девушка.

Родная сестра звезды, синхронистка Мария Шурочкина, решила подшутить над певицей. «А зачем ты ошейник для собаки надела? Надо же ремень», — написала она. А вот поклонники одарили Нюшу комплиментами. «Лучше нарядов я не видела», «Даже такой наряд тебе идет, Ню, поражаешь», «Новая мода», «Шикарный вариант наряда», «Ног длиннее еще не было на моей памяти», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее примерила подушку Ксения Бородина. Она приняла участие в флешмобе со своей дочкой. Также запечатлела себя в необычном платье Ольга Орлова. Телеведущая подразнила поклонников пикантным снимком перед сном.