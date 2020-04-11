Юная модница: Лиза Галкина в куртке цвета хаки поиграла с братом на лужайке

Максим Галкин не так давно свозил двойняшек Лизу и Гарри в Италию, где они покатались на лыжах по заснеженным горам. При этом шестилетняя наследница шоумена то и дело блистала в стильных нарядах. А с недавних пор звездная семья вынуждена находиться в своем замке в самоизоляции. Но даже в четырех стенах девочка старается хорошо выглядеть. Она облачается то в пышные юбки, то в трендовые брюки с лампасами.

А накануне малыши сначала устроили обстрел из луков, а потом поиграли на лужайке. Они обстреляли Галкина шишками. К слову, на улицу Лиза вышла в серых джоггерах, алой толстовке и куртке цвета хаки. Наряд дополнила пудровая шапка и ботинки ей в тон. А вот ее брат предпочел темные цвета. Гарри предстал в джинсах и черной куртке, а также темной шапке от Игоря Гуляева. Игры на свежем воздухе закончились тем, что Максиму шишка попала в лицо.

Поклонники отметили, что дети Аллы Пугачевой не скучают в самоизоляции. Многие восхитились подросшей дочкой Примадонны. «Хорошо, и ни какой карантин не помеха!», «Счастливые дети», «Лиза, как всегда, моднявая», «Такие уже взрослые», «На Лизу невозможно налюбоваться», «А Гарри стал выше сестры», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что наследники звездной пары не раз участвовали в показах Валентина Юдашкина. Дочь Аллы Борисовны давно стала интересоваться модой и даже дает советы по образам своему отцу.