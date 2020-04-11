«Совсем другая»: Пегова снялась в джинсах скинни и белоснежной рубашке

Ирина Пегова еще в марте уехала в Белоруссию. Актриса находится на съемках, но это ей не мешает в выходные дни гулять, заниматься спортом и даже летать на вертолете. В 41 год девушка может похвастаться гладкой кожей. Ко всему прочему, за последние недели некоторые поклонники заметили, что она постройнела. Артистка также умеет подбирать женственные наряды, которые подчеркивают достоинства ее пышной фигуры.

Недавно Пегова снялась в модной фотосессии для журнала. На новом фото она предстала в белоснежной рубашке свободного кроя и джинсах скинни. Волосы актрисы были распущенны. Она задумчиво позировала, сидя на табуретке. Стильный повседневный наряд подчеркнул стройные ноги Ирины.

«Любовь — это когда кто-то может вернуть человеку самого себя!» — написала она.

Так как актриса давно состоит в разводе с мужем Дмитрием Орловым, поклонники решили, что у девушки вновь появился возлюбленный. Другие восхитились красотой артистки. «Ирина, вы удивительная женщина», «Очень нежное фото. И модель тоже», «Ух ты, какая красивая», «Тоже хочу фото в таком стиле. Красиво», «Вы всегда такая разная, так держать!», «Совсем другая», — прокомментировали пост подписчики.