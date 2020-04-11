«Незаконно быть такой красивой»: Нинидзе поделилась архивным снимком в купальнике

28-летняя актриса мечтает в скором будущем вернуться к работе и свободным поездкам за рубеж.

28-летняя Нино Нинидзе побаловала подписчиков архивным снимком в купальнике. Как и многие другие знаменитости, возлюбленная Максим Виторгана соблюдает режим самоизоляции и признается: в последнее время ей это делать становится все труднее. Чтобы немного поднять себе и другим настроение, артистка вспомнила свой отдых за рубежом.

В кадре Нинидзе, судя по всему, появилась после купания, поскольку на ее коже заманчиво блестят задержавшиеся капельки воды. Физическое совершенство актрисы подчеркивает коричневый купальник на тонких бретелях.

«Я остановилась. И я не вижу края… перспективы… нет, мне не страшно. мне просто нужно перестроится в это настоящее, с такой… сегодняшней. Я остановилась…» — пожаловалась она.

Фолловеры, некоторым из которых самоизоляция также дается с большим трудом, поспешили поддержать любимицу. Лучшим способом поднять Нино настроение они посчитали комментарии. «Незаконно быть такой красивой», «Нино, вы шикарны, даже слишком», «Совершенство», «Современная Русалочка», «Какая вы живописная», — делятся соображениями они.