Лолита задала тренд: Собчак сверкнула пятой точкой в «голом» костюме

38-летняя Ксения Собчак сверкнула пятой точкой в обтягивающем телесном костюме. Неоднократно ведущая публично признавалась, что ничего не имеет против откровенных снимков. В последнее же время Ксения радует подписчиков интимными кадрами чаще. Так, недавно она разместила небольшое видео из ресторана, на котором муж Собчак, Константин Богомолов, расстегивает рубашку возлюбленной и демонстрирует всем ее нижнее белье.

В этот раз Собчак решила дать фолловерам возможность рассмотреть себя с другого ракурса. Ксения разместила кадр, на котором демонстрирует седалищные бугры, в телесном костюме с узорами. Наряд очень похож на тот, в котором Лолита появилась на сцене на фестивале «Жара». Фотографию сопровождает большой философский текст, что четко укладывается в классическую концепцию Instagram.

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«Настоящая попа ожидает нас, когда мы наконец выйдем из карантина и всеобщей паники, и попа эта будет гораздо более неприятной, чем на этом фото», — написала Собчак.

Далеко не все оценили откровенность Ксении. Некоторые заявили, что мечтают «развидеть увиденное». «Ну зачем так уж открыто-то, а!», «Чем вы там хвастаетесь? Отсутствием попы?», «Какой смысл пытаться красиво фоткать попу, если возле нее недовольная рожа Богомолова?» — писали они. Нашлись и те, кому часть тела Собчак пришлась по душе: «Попа что надо!», «А как мне такую попу заиметь?» — озвучивали люди мысли вслух.