По-весеннему: Кристина Асмус обновила гардероб трендовым лимонным пальто

В Instagram актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» поделилась снимком из недавней фотосессии. Примечательно, что перед объективом фотокамеры возлюбленная Гарика Харламова позировала еще до того, как сменила прическу.

Актриса из сериалы «Интерны» поделилась в Instagram понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии. Примечательно, что перед объективом фотокамеры супруга шоумена и юмориста Гарика Харламова позировала еще до того, как решилась сменить имидж. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, партнерша Ивана Янковского по фильму «Текст» сделала короткую стрижку. Кристина Асмус не скрывает, что ей нравится новая прическа. По словам актрисы, в ближайшем будущем она вряд ли захочет отрастить локоны до той длины, которая была у нее ранее. Возлюбленная резидента Comedy Club подметила, что просто не может представить, как она жила без коротких волос.

«Я просто кайфую!» — заверила поклонников Асмус, поделившись впечатлениями от новой прически.

Ко всему прочему, готовясь к весне, Кристина обновила гардероб трендовым лимонным пальто. Асмус старается следить за своим имиджем. Каждый образ актриса продумывает вплоть до мелочей.

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники подметил, что Гарик Харламов по праву может гордится красавицей-женой. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что в гардеробе актрисы нет «вульгарных или излишне откровенных нарядов». Даже наоборот, Кристина, как считает соведущий Эвелины Хромченко, одевается достаточно скромно, но при этом элегантно и со вкусом.