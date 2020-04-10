«Зато есть на что взглянуть»: 51-летнюю Бледанс в бикини назвали «знойной» женщиной

Историк моды Александр Васильев, комментируя стиль и гардероб ведущей программы «Человек-невидимка», подметил, что Эвелине Бледанс нравится притягивать восхищенные взгляды представителей противоположного пола. Кроме того, светская львица знает, как выгодно подчеркнуть все достоинства своего звездного тела.

По словам ведущего ток-шоу «Модный приговор», 51-летняя артистка всегда оказывается в центре всеобщего внимания, появляясь на званых ужинах и вечеринках. Мимо Бледанс не может пройти ни один фотограф. Ко всему прочему, Александр Васильев добавил, что Эвелина знает толк в моде. Светская львица каждый свой выход в свет продумывает вплоть до мелочей, уделяя особое внимание аксессуарам, драгоценностям и обуви.

В Instagram экс-возлюбленная продюсера Александра Семина опубликовала снимок из личного альбома. В кадре Эвелина предстала в монохромном купальнике, лиф от бикини украшали мерцающие блестки. Так телеведущая подчеркнула линию декольте, продемонстрировав обнаженные плечи. Поклонники Бледанс подметили, что для своих лет знаменитость выглядит просто замечательно.