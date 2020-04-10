«Зато есть на что взглянуть»: 51-летнюю Бледанс в бикини назвали «знойной» женщиной

Историк моды Александр Васильев, комментируя стиль и гардероб ведущей программы «Человек-невидимка», подметил, что Эвелине Бледанс нравится притягивать восхищенные взгляды представителей противоположного пола. Кроме того, светская львица знает, как выгодно подчеркнуть все достоинства своего звездного тела.
По словам ведущего ток-шоу «Модный приговор», 51-летняя артистка всегда оказывается в центре всеобщего внимания, появляясь на званых ужинах и вечеринках. Мимо Бледанс не может пройти ни один фотограф. Ко всему прочему, Александр Васильев добавил, что Эвелина знает толк в моде. Светская львица каждый свой выход в свет продумывает вплоть до мелочей, уделяя особое внимание аксессуарам, драгоценностям и обуви.
В Instagram экс-возлюбленная продюсера Александра Семина опубликовала снимок из личного альбома. В кадре Эвелина предстала в монохромном купальнике, лиф от бикини украшали мерцающие блестки. Так телеведущая подчеркнула линию декольте, продемонстрировав обнаженные плечи. Поклонники Бледанс подметили, что для своих лет знаменитость выглядит просто замечательно.
«Эвелина, вы роскошная! Все при вас: очень стройная», «Ах, какая знойная женщина!», «Просто мечта. Всем бы так выглядеть после пятидесяти», «Мотивирующий пост: сразу хочется отказаться от сдобных булочек ради такой-то фигуры!!», «Возраст-возраст!! Все твердят одно и тоже, где прописано, что после сорока нужно кутаться как капуста?! Зато есть на что взглянуть! Правда же?!», «Чувственная, совсем как девочка юная», — поддержали телеведущую ее верные почитатели.