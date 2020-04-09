Яна Рудковская в шелковой пижаме Louis Vuitton устроила фотосессию с Фифой

Яна Рудковская является известной модницей. В ее гардеробе находится множество брендовых нарядов, обуви, сумочек, бижутерии и драгоценностей. В одном из сундуков Louis Vuitton она хранит коллекцию солнцезащитных очков. Уже не первую неделю продюсер коротает дни в самоизоляции. Она успела сделать онлайн-экскурсию по своей гардеробной, поменяться одеждой с мужем и даже устроить спа-день в бане.

Так как Яна целые дни проходит дома, у поклонников появилась возможность узнать, что она носит вне светских мероприятий. Как оказалось, у блондинки множество брендовых пижам — от леопардовых, до пурпурных. На очередном фото она отметилась в шелковой пижаме Louis Vuitton синего цвета. Рудковская позировала с нюдовым макияжем. Она устроила фотосессию со своей карманной собакой Фифой, которая облюбовала один из ее дорогостоящих сундуков.

«Фифа облюбовала себе местечко в винтажном сундуке, который мне подарила моя подруга Ната Ким, прячет там еду. Была «поймана с поличным» сегодня и прощена тут же на месте, долго делала вид ,что не имеет никакого отношения к содеянному», — рассказала Яна.

Поклонники оценили наряд звезды. К слову, он стоит немалых денег. Стоимость рубашки составляет 138 тысяч рублей, а брюк — 123 тысячи. То есть на свой домашний наряд продюсер потратила больше 250 тысяч рублей. «Такая милая Яна, хорошая фотка», «Какое чудо», «Такой костюм классный», «Яна, вы очень красивая», «Тоже такую пижаму хочу», — прокомментировали пост подписчики.