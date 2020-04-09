Стиль спорт-шик: Кристина Асмус продемонстрировала фигуру в лосинах и кроп-топе

Кристина Асмус недавно дала большое интервью, в котором рассказала о ссорах с Гариком Харламовым, проблемах в отношениях с матерью и многочисленных комплексах. Актриса, как оказалось, прикладывает массу усилий, чтобы не поправиться. Она заверила, что предрасположена к полноте, поэтому вынуждена себя сдерживать. А перед фотосессиями звезда «Интернов» порой голодает неделями.

А вот в период самоизоляции Асмус дала себе расслабиться. Она признается, что не успевает заставить себя заняться чем-то полезным. Но похоже, что еще недавно актриса вела активный образ. Она поделилась снимками, на которых запечатлена во время пробежки. Кристина предстала в оранжевом кроп-топе и черных лосинах, к которым была подобрана кофта в тон. В кадре девушка бежит по улице. Яркими снимками звезда решила привлечь внимание и рассказать о своей знаменитой сестре.

«У меня просто крутейшая младшая сестра Карина, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и международных соревнований, 8 лет состояла в основном составе сборной страны России, была моим дублером в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Много лет работала детским и взрослым тренером в лучших фитнес-центрах», — поделилась Асмус.

По словам актрисы, ее родственница теперь проводит онлайн-тренировки. Поклонники удивились тому, что у звезды есть сестра. Многие отметили, что теперь понимают, почему у Кристины такая изящная фигура. «Очень милые и красивые сестрички», «Как похожи-то сестренки, красотки и умницы», «Как вы похожи с сестрой. Две красотки», «Вы и вправду очень похожи, особенно, на некоторых фотках», — прокомментировали пост подписчики.