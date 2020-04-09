Домашний стиль: беременная Шубская оголила плечи в элегантном платье с разрезом

Анастасия Шубская счастлива в браке с Александром Овечкиным. Дочь легендарной актрисы Веры Глаголевой после свадьбы уехала с мужем в США. Именно там она растит своего первенца — сына Сергея. Годовалый мальчик не дает скучать родителям. А недавно стало известно, что девушка скоро подарит спортсмену второго сына. О своей беременности она объявила в феврале уже с округлившимся животом.

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Радостное событие произойдет уже в ближайшее время. Несколько недель назад подруги устроили для Шубской традиционную вечеринку в честь будущего малыша — baby shower. Омрачает приближающееся событие только самоизоляция, в которой находится звездная семья. В США большое количество людей пострадали из-за коронавируса, поэтому Овечкин еще в марте закупил продукты и необходимые вещи, чтобы не выходить из дома.

Находясь целыми сутками в особняке, Анастасия готовит для близких вкусности и даже занимается спортом с мужем. Иногда они выходят подышать свежим воздухом на лужайку возле дома. Стоит отметить, что избранница хоккеиста старается выглядеть женственно. На днях она похвасталась фигурой в лосинах и футболке. А теперь облачилась в черное платье с пикантным разрезом от бедра. Она позировала в спальне, демонстрируя оголенные плечи и ноги. Волосы девушка собрала в высокий пучок.

Погода, судя по всему, в США стоит хорошая погода. Термометр достиг отметки в 24 градуса. Однако Шубской остается красоваться лишь дома перед супругом. К слову, закупаться они ездили в русский магазин. Девушка закупилась гречкой, из которой потом приготовила оладьи. Они пришлись по вкусу ее сыну. Поклонники восхищаются тем, что даже во время беременности сама Анастасия может похвастаться стройными ногами и вполне изящной фигурой.