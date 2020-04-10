Модный цвет – синий и антисептики вместо духов: как коронавирус изменил мировую моду

Стилисты говорят, что маски уже всем надоели – их не будут носить после карантина, а «больничные» цвета и прежде были модными.

После пандемии коронавируса мир никогда не будет прежним. Изменимся мы сами, изменится многое вокруг нас. Изменится и мода.

Влад Лисовец: «Ни маски, ни перчатки не станут элементами модных образов»

Журналисты Teleprogramma.pro спросили известного стилиста Влада Лисовца – останутся ли в тренде после окончания карантина, например, медицинские маски, перчатки, другие аксессуары, которые мы вынуждены носить сегодня?

— Я думаю, что никакие элементы защиты, которые мы носим сегодня, — маски, перчатки и прочее, — не станут в будущем элементами модного образа, — ответил Влад. — Думаю, наоборот, это все нам надоест. Надоест закрывать лицо, прятать руки… Если поначалу интересно в это поиграть, то потом вряд ли кто-то захочет об этом вспоминать.

Конечно, я не могу говорить за всех дизайнеров, но в целом – не думаю, что это как-то отразится на моде. Сейчас – да, сейчас все делают маски, и я тоже сделал свои фирменные маски – для клиентов и сотрудников.

Но это абсолютно не для прибыли, потому что после карантина на этом вряд ли можно будет заработать. А фэшн-индустрия – это и бизнес в том числе.

Понятно, что маски сейчас шьют все, кто может. Но в целом на моду это никак не повлияет.

«Захочется показать ярко-красные губы»

— А «больничные» цвета? Они сейчас, говорят, на пике моды…

— Ну они уже были в тренде, до начала пандемии. Бледно-салатовый, голубой, белый, то есть «больничная» цветовая гамма, – все эти цвета давно уже присутствуют в модных коллекциях. Не думаю, что адекватные дизайнеры захотят это использовать в будущем. Уже сейчас от этой картинки все немного устали.

Потом, скорее, людям захочется отдохнуть от всего этого. Например – показать ярко-красные губы, вместо того, чтобы ходить в масках. Не думаю, что это будет каким-то модным трендом.

Больничные цвета уже были в тренде. Выгоревшие, блеклые, «застиранные» краски в эстетике 80-х присутствовали на подиуме до карантина. Вообще коллекции выходят за год до того, как появляются на улицах городов.

Дизайнерские маски стали модным «писком»

Напомним, в последние месяцы сначала в Азии, а потом и в других странах люди начали массово носить защитные маски – в целях защиты от стремительно распространяющегося по миру коронавируса.

Многие производители начали выпускать необычные маски – например, украшенные веселыми принтами. Правда, в большинстве случаев они не способствуют защите, а просто являются модным аксессуаром.

Ткань, меняющая цвет при повышении температуры тела

Уже созданы новые ткани, способные изменять свой цвет в зависимости от температуры тела. Предполагается, что в эпидемической ситуации эти ткани могут использоваться для создания защитных масок – то есть выполнять функции своеобразного теста.

Французский бренд Marine Serre представил коллекцию «Осень-2020», главная идея которой – сделать эстетически привлекательными все средства защиты от вируса. Здесь можно увидеть не только плащи, головные уборы и блейзеры, но и стильные маски.

Синий – главный цвет года

Институт цвета Pantone официально назвал цвет 2020 года – им стал классический синий, то есть цвет, в который окрашены костюмы врачей и медсестер. По мнению специалистов Института цвета, синий ассоциируется с миром, безопасностью и спокойствием, то есть тем, что всем нам сегодня просто необходимо.

Вместо духов – антисептики

Французские модные дома — Dior, Givenchy и Guerlain — выпускают теперь антисептики вместо духов. Вероятно, скоро их примеру последуют другие производители ароматов.

А как вы думаете – увидим ли мы глобальные изменения в мире моды после вспышки коронавируса?