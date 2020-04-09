«Какая красивая!»: Михальчик похвасталась идеальной фигурой в бирюзовом купальнике

35-летняя Юлия Михальчик решила подразнить своих поклонников и выложила в Сеть фото в купальнике. Снимок горячо обсуждается ее фолловерами.

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Удивительно, но со времен «Фабрики звезд» 2003 года, когда ей было 18 лет, певица только похорошела и постройнела.

Купальник звезды, несмотря на закрытость модели, отлично продемонстрировал идеальные формы артистки. Этим кадром Михальчик решила порадовать своих поклонников, подарив им каплю приятных эмоций в это непростое для многих время.

«Позитив необходим!» — подписала она фото.

«Юля, ну какая же ты красивая!», «Сильная, смелая!», «Красотка, богиня, принцесса! Оставайтесь всегда самой красивой», — прокомментировали кадр фолловеры.

Напомним, на «Фабрике звезд — 3» имя Юлии Михальчик горячо обсуждалось не только из-за ее безусловного таланта и привлекательной внешности. На тот момент между ней и продюсером Александром Шульгиным завязался роман, который они не скрывали. Музыкальный деятель даже публично сделал девушке предложение на одном из концертов, но в жены так и не взял. Позже он объяснил, что на самом деле предлагал творческий союз, а не то, что все подумали.

Через несколько лет Михальчик вышла замуж за бизнесмена Владимира Гоева, а весной 2016-го разошлась с ним. От него певица родила сына Сашу, сейчас мальчику 7 лет.