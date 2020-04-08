«Две красотки»: Стеша Маликова в джинсах скинни и трендовом пальто прогулялась с мамой

Стефания Маликова является дочерью Дмитрия Маликова. Звездная семья коротает дни в самоизоляции в загородном доме. У певца очень сплоченные родственники. Ему помогает воспитывать маленького сына Марка не только супруга Елена, но и взрослая наследница. На днях 20-летняя Стефания показала, как развлекает брата дома. Но у звездной четы также есть возможность гулять. Рядом с особняком расположилась березовая роща.

Так как наследница артиста является модницей, то даже для прогулок в безлюдном месте она облачается в стильные наряды. Недавно девушка отметилась в бомбере. Теперь она погуляла на свежем воздухе с мамой в лаконичном сером пальто прямого кроя, который находится на пике популярности в этом сезоне. Джинсы скинни, черная футболка и массивные сапоги дополнили повседневный аутфит. А вот мама Стеши облачилась в брюки и джемпер, накинув поверх синюю пуховую жилетку.

«Моя душа», — подписала кадр наследница Маликова.

Поклонники поразились сходству матери и дочки. Многим также пришелся по вкусу наряд девушки. «Мама выглядит великолепно! Она красотка. Две красотки», «Приятно видеть красивых улыбающихся девушек и без масок», «Одно лицо», «Девушки вышли подышать воздухом!», «Пальто роскошное», «Какая стройная Стеша», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Дмитрий решил записать видео с женой и дочкой. Он рассказал, какие сериалы они пересматривают в самоизоляции. Певец заверил, что скучать им не приходится.