По-весеннему: Шпица в платье из органзы с открытым плечом позировала на балконе

34-летняя Екатерина Шпица даже на карантине старается следить за своим имиджем. Актриса театра и кино то и дело радует поклонников свежими снимками. Кроме того, знаменитость часто вступает с поклонниками в переписку.

Так же, к слову, поступает и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе считает, что обратная связь с подписчиками помогает ей наладить контакт не только с верными почитателями, но и хейтерами. Певица уверена, что только глубоко несчастный и закомплексованный человек может позволить себе писать «гадости» в адрес малознакомого человека.

Как и украинская исполнительница, Шпица чаще всего общается с поклонниками в комментариях. Кроме того, актриса привыкла делиться с фанатами творческими планами на будущее, историями о ее семье и близких. На днях Екатерина опубликовала понравившейся ей снимок из постановочной фотосессии. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала на балконе. Для фотосъемки Шпица выбрала лимонное платье из органзы с открытым плечом. А в руках актриса держался тарелку с закусками так, словно она только-только покинула банкет и захватила с собой угощение.

Примечательно, что комментарий Екатерины никак не соотносился с выбранной для свежего поста фотографией. Так, артистка пожаловалась подписчикам на усталость. По словам девушки, она помогала сыну делать домашнее задание. Однако наследник актрисы никак не мог выполнить простое упражнение. В итоге Шпица едва не потеряла самообладание.