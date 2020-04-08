Total black: Шубская отметилась в лосинах и футболке на последнем сроке беременности

Анастасия Шубская переехала жить в США после свадьбы с Александром Овечкиным. Роман хоккеиста с дочкой актрисы Веры Глаголевой развивался очень стремительно. На их свадьбе гулял весь светский бомонд. А теперь у супругов подрастает годовалый сын Сергей, и на подходе второй ребенок. О своей беременности избранница спортсмена объявила в феврале. А вскоре стало известно, что у пары снова будет мальчик.

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В связи с пандемией коронавируса в США был введен карантин. Овечкин еще в марте закупил продукты со своей супругой, чтобы самоизолироваться. Пара живет в просторном особняке, поэтому скучать им не приходится. Шубская балует близких разными блюдами, включая оладьи с гречкой. А так как хоккеист не должен терять форму, то он тренируется. Порой жена составляет ему компанию. Некоторые поклонники поражаются тому, что Анастасия даже на последних сроках беременности может похвастаться стройными ногами и довольно изящной фигурой.

На новом фото возлюбленная Овечкина позирует в спальне. Она предстала в облегающих лосинах и футболке, которая подчеркнул ее округлившийся живот. Шубская встала босиком на ковер, демонстрируя себя во всей красе.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит девушка в образе в стиле total black. Судя по всему, наследник звездной пары появится на свет уже совсем скоро. А пока молодая мама продолжает оставаться дома в ожидании знакомства с еще одним сыном.