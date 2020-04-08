Леди в розовом: Нюша запечатлела подросшую дочь на прогулке в модном пуховике

Нюша в 2017 году вышла замуж за Игоря Сивова. Спустя год у них появилась дочь Симба. Долгое время артистка скрывала лицо наследницы, но теперь с радостью делится снимками с ней. Став матерью, певица переехала жить в загородный дом. Она решила, что там ее наследнице будет лучше: появится больше пространства для игр. В период самоизоляции девушка также может выходить на улицу и гулять в окрестностях.

Находясь дома, Нюша старается не терять время. Она разбирает гардероб, балует близких вкусной едой и много времени уделят дочке. Накануне певица запечатлела наследницу во время прогулки. Малышка каталась на скейтборде в модном пуховике метализированного розового оттенка. В таком же стиле были и пуховые штаны. Симбу держали за руки близкие, чтобы она не упала. По всей видимости, приглядывать за ребенком артистке помогает ее мама.

Поклонники не раз отмечали, что девочка растет копией мамы, хотя многие видят в ней и черты лица ее отца. Кроха уже учится самостоятельно кушать. Нюша старается играть с ней в развивающие игры. Как истинная мама, она наряжает наследницу в платья и украшает ее волосы бантами и заколками. Похоже, что и гардероб у малышки не маленький. Недавно она также гуляла с родителями, но была в принтованном комбинезоне.