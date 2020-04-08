Яна Рудковская в плюшевой толстовке и джоггерах отметилась с питомцем на лужайке

Яна Рудковская после поездки в Париж на Неделю моды два недели провела на карантине. Несмотря на то, что целые дни находится в особняке непросто, вскоре она снова оказалась в самоизоляции. Продюсер со своей семьей, как и рекомендовано, не выходит на улицы города, а вот на своем участке она гуляет без страха. Как оказалось, во дворе у звезды есть не только беседка, но и теплицы, где она выращивает помидоры огурцы и другие овощи.

А охраняют хозяйство Рудковской пять крупных собак. С одной из них Яна решила сфотографироваться прямо на своей лужайке. Девушка облачилась в серые джоггеры, лимонные худи, и плюшевую толстовку молочного цвета. Уютный образ дополнили кеды. В тон яркой кофте она подобрала очки с круглой оправой. На этот раз Яна была без медицинской макси. Она обнимала пса породы кане-корсо.

«Собаки растут гораздо быстрее детей. Грей уже на страже порядка вместе с Лордом, Квин, Альфой и Бертой. На вопрос сколько у вас собак, Саня с гордостью отвечает, что 5 больших и 2 маленькие», — поделилась блондинка.

Поклонники были знакомы с карманной собачкой звезды Фифой, поэтому столь крупный четвероногий друг многих удивил. «Ничего себе, у собачки лапища», «Я таких собак боюсь», «А у вас образ огонь», «О, у вас теплицы. С голоду не умрете», «Крупная порода, видать есть , что охранять», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Рудковская не скучает в самоизоляции. Она хвастается изысканными завтраками, а также купается в бассейне и париться в собственной бане.