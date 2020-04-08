«Ну почему такая шикарная?»: Бузова похвасталась новой укладкой волос

Ольга Бузова даже в самоизоляции старается выглядеть на все 100%. Накануне звезда отправилась на свидание со своим бойфрендом, уложив по-новому волосы.

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Вместо прямых волос или четко очерченных локонов, к которым уже привыкли поклонники ведущей «Дома-2», она предстала с пышными волнами, как будто чуть сбившимися.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro эксперт моды Влад Лисовец рассказывал, что сегодня не актуально выглядеть откровенно нарядной и явно озабоченной своим внешним видом. Волосы должны быть такими, будто их немного потрепал ветер, а одежда – будто вы примерили первое, что подвернулось под руку.

«Ну почему такая шикарная?», «Как вам идет любить и быть любимой», «Оль, офигенная везде», «Какая вы огненная», «Очень красивая», «Какая красивая. Спасибо, что радуешь нас такими фотками во время карантина», «Оля, ты богиня», — отреагировали на фото звезды ее подписчики в Instagram.

Впрочем, не обошлось и без скептиков. «Явно не твое», — к примеру, написал один из фолловеров.