«Можно и дома»: Бузова в платье-комбинации сходила на свидание с Давой

Ольга Бузова утроила квартирное свидание со своим бойфрендом Давой. Несмотря на то, что пара живет вместе, они решили, что самоизоляция не должна стать поводом для понижения градуса в их отношениях.

Поводом для встречи на своих же «квадратных метрах» стал выход нового трека Давы – «Моя кокаина», который, конечно же, он посвятил своей любимой.

Ольга примерила на свидание черное платье-комбинацию с кружевными оборками, великолепно подчеркивающую ее фигуру. Наряд Бузова дополнила туфлями на шпильке, выбрав серебристую модель с острым черным мысом. Не забыла звезда и про украшения, выделив зону декольте трендовым колье, состоящим из многочисленных слоев разномастных цепочек.

Укладка и вечерний макияж завершили образ телеведущей.