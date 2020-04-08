«Можно и дома»: Бузова в платье-комбинации сходила на свидание с Давой

Ольга Бузова утроила квартирное свидание со своим бойфрендом Давой. Несмотря на то, что пара живет вместе, они решили, что самоизоляция не должна стать поводом для понижения градуса в их отношениях.
Поводом для встречи на своих же «квадратных метрах» стал выход нового трека Давы – «Моя кокаина», который, конечно же, он посвятил своей любимой.
Ольга примерила на свидание черное платье-комбинацию с кружевными оборками, великолепно подчеркивающую ее фигуру. Наряд Бузова дополнила туфлями на шпильке, выбрав серебристую модель с острым черным мысом. Не забыла звезда и про украшения, выделив зону декольте трендовым колье, состоящим из многочисленных слоев разномастных цепочек.
Укладка и вечерний макияж завершили образ телеведущей.
«У меня сегодня свидание с любимым. Нашей традиции не помеха, что закрыты рестораны, ведь романтический вечер можно устроить и дома», — написала в личном блоге звезда телестройки.