«Идеальная семья»: Стеша Маликова облачилась в одинаковые наряды с двухлетним братом

Дочь певица успевает не только читать книги в самоизоляции, но и заниматься спортом.

Стеша Маликова обычно много путешествует. Дочь Дмитрия Маликова учится в МГИМО, но это не мешает ей увлекаться модой и посещать разные страны. Впрочем, с конца марта девушка вместе с семьей самоизолировалась в загородном доме. Там у артиста и его близких есть возможность гулять по лесу. Иногда 2-летняя наследница звезды пользуется этим шансом, душа свежим воздухом со своим двухлетним братом Марком.

Но и дома Стеша находит способы занять мальчика. Так накануне она поделилась кадрами, на которых играет с Марком. Девушка демонстрировала свою растяжку, пытаясь увлечь юного родственника. При этом девушка предстала в серой футболке и трениках. В таком же total look был и маленький сын Маликова. дочь артиста даже пела такие песни, как «Белогривые лошадки» и «Калинка-малинка». Потом она стала учить малыша делать упражнение «Бережка».

«Шли дни, недели, месяца, а мы вместе радовались жизни», — подписала видео Стеша.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многих поразила семейная идиллия. «Рада вас видеть. Какие вы молодцы, что все вместе», «Стешуль, какие ты и твой замечательный братишка Маркуша классные», «Как мило! А растяжка класс», «Супер возраст: и любит и щипает одновременно!», «Идеальная семья» , — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что дочь Маликова обычно предстает на публике в роскошных платьях или ярких костюмах. Девушка давно старается следить за трендами. Недавно она рассказала, что любит объемные, но в то же время женственные образы.