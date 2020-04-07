Тренировка на дому: 17-летняя Загитова в облегающих легинсах показала стойку на руках

Подопечная Этери Тутберидзе не забывает о тренировках и на самоизоляции.

17-летняя Алина Загитова даже на домашней изоляции не пренебрегает ежедневными тренировками. В Stories олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане решила поделиться с подписчиками мотивационным кадром. Подопечная Этери Тутберидзе показала стойку на руках. В кадре фигуристка позировала в облегающих легинсах и простой футболке, сняв при этом кроссовки. Как и 44-летняя Татьяна Навка, прославленная чемпионка придерживается мнения, что карантин не может стать помехой для занятия спортом.

«Когда нечего делать, можно и на голове постоять!!» — отметила Загитова.

В одном из интервью подопечная Этери Тутберидзе уточнила, что готовясь к выступлению на льду — будь то показательное шоу или прогон сезонной программы, — особое внимание она уделяет не только своей спортивной подготовке, концентрации и собранности, но и макияжу. По словам Алины, каждой спортсменке важно чувствовать себя красивой. Это прибавляет уверенности перед любыми стартами и позволяет настроиться на нужную волну.

Загитова подметила, что до сих пор часто самостоятельно делает себе макияж и укладку — это, как утверждает подопечная Тутберидзе, нормальная практика для фигуристов. Этот процесс помогает ей войти в образ, настроиться, прокрутив всю программу в голове.