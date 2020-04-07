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Мамина модница: 14-летняя дочь Зудиной предстала в трендовых джинсах-скинни

Об актуальности этого фасона напоминала соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко.

Мамина модница: 14-летняя дочь Зудиной предстала в трендовых джинсах-скинни
Марина Зудина с дочкой Машей (Фото: Globallookpress.com)

7 апреля свой день рождения отпраздновала младшая дочь Марины Зудиной. Наследнице ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова исполнилось четырнадцать лет. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вдова народного артиста СССР поздравила Машу с личным праздникам, подметив, что у ее девочки еще вся жизнь впереди.

В Stories Зудина опубликовала свежий кадр с именинницей. Перед объективом фотокамеры наследница Олега Павловича предстала в трендовых джинсах-скинни и принтованной футболке. К слову, об актуальности этого фасона напоминала еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. При этом Эвелина Хромченко заметила, что джинсы-скинни подойдут исключительно стройным девушкам, с идеальными пропорциями фигуры. Альтернативой этой модели эксперт в сфере моды назвала джинсы прямого кроя, благодаря которым представительницы прекрасного пола смогу скрыть несовершенства линий.

Дочка актрисы Марины Зудиной - Маша
Маша Табакова предстала в трендовых джинсах-скинни (Фото: Instagram.com/marinazudina_official)

В одном из интервью Марина Зудина призналась, что после смерти мужа она сконцентрировалась на детях. Помимо дочери у актрисы есть 24-летний сын Павел. Как и его именитый отец, юноша связал свою судьбу с кинематографом. При этом наследник Олега Табакова против того, чтобы его младшая сестренка продолжила актерскую династию. По словам Павла, он надеется, что Маша выберет для себя другую стезю.

Тэги

дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаМарина ЗудинаМария ТабаковаНовости googleОлег Табаков
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