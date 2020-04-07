Мамина модница: 14-летняя дочь Зудиной предстала в трендовых джинсах-скинни

7 апреля свой день рождения отпраздновала младшая дочь Марины Зудиной. Наследнице ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова исполнилось четырнадцать лет. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вдова народного артиста СССР поздравила Машу с личным праздникам, подметив, что у ее девочки еще вся жизнь впереди.

В Stories Зудина опубликовала свежий кадр с именинницей. Перед объективом фотокамеры наследница Олега Павловича предстала в трендовых джинсах-скинни и принтованной футболке. К слову, об актуальности этого фасона напоминала еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. При этом Эвелина Хромченко заметила, что джинсы-скинни подойдут исключительно стройным девушкам, с идеальными пропорциями фигуры. Альтернативой этой модели эксперт в сфере моды назвала джинсы прямого кроя, благодаря которым представительницы прекрасного пола смогу скрыть несовершенства линий.

В одном из интервью Марина Зудина призналась, что после смерти мужа она сконцентрировалась на детях. Помимо дочери у актрисы есть 24-летний сын Павел. Как и его именитый отец, юноша связал свою судьбу с кинематографом. При этом наследник Олега Табакова против того, чтобы его младшая сестренка продолжила актерскую династию. По словам Павла, он надеется, что Маша выберет для себя другую стезю.