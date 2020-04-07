Главные хиты весны: Шейк снялась в джинсах с высокой талией и жакете оверсайз

Ирина Шейк после поездки в Европу и участие в Неделях моды, вернулась домой в Нью-Йорк. Она несколько раз виделась с Брэдли Купером, который присматривал за их дочерью Леей. Снова настала очередь модели заботиться о трехлетней малышке. В период пандемии коронавируса жители Большого яблока, как многие называют город, стали соблюдать режим самоизоляции. По этой причине долгое время Ирину не было видно.

Но недавно модель нарушила карантин. Она несколько раз была замечена с новым возлюбленным, как уже окрестили известного арт-дилера Вито Шнабеля. Девушка без стеснения появлялась как в трениках и бомбере, так и в элегантном пальто. Поклонникам успел полюбиться стиль знаменитости. А на днях Шейк снялась в модной фотосессии для журнала Interview. Каждый образ девушки соответствовал последним трендам.

На одном из фото модель позировала в джинсах бойфрендах с высокой талией, рубашке и жакете оверсайз. Объемные вещи, по словам стилистов, продолжают быть на пике моды. Примерила Ирина и белоснежные мини-шорты, в которых ее ноги казались бесконечными. Еще одним модным попаданием стал бежевый брючный костюм. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Каждый образ соответствовал стилю пребывания Шейк дома, отмечается в издании.

Поклонники восхитились красотой русской модели. А также многие взяли себе на заметку стильные аутфиты. «Это бомба», «Какая красотка», «Королева», «Я люблю ее взгляд, ее стиль», «Потрясающе», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.