Стиль в мелочах: 51-летняя Бледанс в комбинезоне примерила коралловые лодочки

51-летняя Эвелина Бледанс даже на домашней изоляции следит за своим имиджем. Ведущая программы «Человек-невидимка» не только общается с поклонниками в Instagram, но и публикует снимки из личных архивов. Так, в микроблоге экс-супруга продюсера Александра Семина поделилась понравившимся ей кадром из недавней студийной фотосессии. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в двухцветном черно-белом комбинезоне. Примечательно, что свой образ Эвелина продумала вплоть до мелочей. К дизайнерскому вечернему наряду Бледанс подобрала коралловые туфли-лодочки на шпильке и пудровую шляпку оттенка чайной розы.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев дал экспертную оценку стилю и гардеробу знаменитости. Так историк моды подметил, что на людях Эвелине всегда хочется выглядеть счастливой. Она ведет активный образ жизни, уделяя внимание различным праздникам, съемкам в телешоу, кинопремьерам, показам мод и светским раутам.

«Эвелина следит за модой, в курсе всех трендов. Потому что ей надо постоянно всех удивлять своими выходами в свет», — приводит 7days слова Александра Васильева.

По словам телеведущего, Бледанс всегда притягивала взгляды мужчин, ни один фотограф не может пройти мимо нее на вечеринке. Артистка отдает предпочтение экстравагантным и запоминающимся нарядам. Соведущий Хромченко уточнил, что экс-возлюбленная Александра Семина не только обладает привлекательной внешностью, но и может похвастаться стройными ножками.