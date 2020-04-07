«Очень женственная»: Равшана Куркова подчеркнула изящные ноги лаконичной мини-юбкой

Равшана Куркова является востребованной российской актрисой. С юных лет она снимается в кино. О личной жизни девушка предпочитает не рассказывать. Она пришла к выводу, что счастье любит тишину. Зато артистка с удовольствием участвует в фотосессиях и делится советами. Так недавно она поведала, как питается и почему стала заниматься спортом после 30 лет. Как и большинство звезд, уже вторую неделю девушка коротает дни в самоизоляции.

Однако Куркова старается не скучать и находит, чем развлечь поклонников. Она делится архивными фото из фотосессий. Так на днях актриса предстала в нежном платье миди, а потом показала, как бы выглядела с очень короткой стрижкой. На новом фото Равшана продемонстрировала офисный стиль. Она позировала в белоснежной рубашке с нагрудными карманами и черной мини-юбке трапециевидной формы.

В руках артистка держала планшет и ручку. С поклонниками девушка решила поделиться списком любимых сериалов. В ее перечень вошли «Друзья», «Офис», «Американская семейка», «Убивая Еву», «Рик и Морти», а также другие популярные картины.

Поклонники поблагодарили Равшану за такой подарок. Многие не знают, что пересмотреть, находясь дома. Также подписчики восхитились строгим, но женственным образом звезды. Увидеть ее в юбке — большая редкость. «Самые лучшие фильмы — это те, где снимаетесь вы!», «Как всегда, очаровательны», «Одна фотосессия лучше другой», «Такая естественная», «Вы очень женственная, чаще носите юбки», — прокомментировали пост подписчики.