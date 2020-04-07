Мех и кожа: Ксения Собчак предстала в эффектном образе

Телеведущая соединила в своей одежде песочный оттенок с винным.

Ксения Собчак предстала перед своими поклонниками в Сети в эффектном образе, сочетав всего два цвета – винный и песочный.

На фото, которое светская львица разместила в своем Instagram, она предстала в роскошном пальто с меховым воротником актуального песочного оттенка. Под пальто звезда примерила яркое кожаное платье винного цвета. Завершила образ звезда сапогами в тон платью, но темнее из лаковой кожи.

Отметим, что песочный цвет в этом сезоне необычайно актуален. Ранее эксперт моды Эвелина Хромченко говорила о нем, а также о других коричневых тонах как о самых универсальных. По сути, их можно миксовать практически с любым цветом.