Актриса из «Великолепного века» Пелин Карахан одела сыновей в одном стиле

35-летняя Пелин Карахан вместе с мужем бизнесменом Бедри Гюнтаем воспитывает двоих детей: первенец пары — сын Али Демир появился на свет в декабре 2014 года. Спустя три года актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подарила избраннику еще одного наследника — Джана Эюпа.

На личной страничке в Instagram экранная дочь Мерьем Узерли (Хюррем Султан) и Халита Эргенча (Султан Сулейман) время от времени публикует свежие снимки своих отпрысков. Еще в марте младший сын актрисы отпраздновал день рождения. Однако в условиях пандемии звездная мама не рискнула устраивать в честь этого события пышный праздник для детей. Пелин уточнила, что они скромно отметили трехлетие наследника в узком семейном кругу, накрыв праздничный стол на кухне.

Карахан нравится наряжать мальчиков в одинаковые наряды в стиле family look. Так, актриса из «Великолепного века» подобрала для Али Демира и Джана Эюпа домашние костюмы в повседневном стиле. Мальчики предстали на фото в спортивных брюках, носочках и полосатых свитшотах.

С появлением наследником Пелин стала больше времени уделять дому и семье. Актриса не так часто снимается в сериалах и мало интересуется светской жизнью, впрочем как и Нур Феттахоглу. Партнерша Халита Эргенча по «Великолепному веку» воспитывает дочь Элису Гюзин.