«Стригу недорого»: 42-летняя Климова на дому подровняла локоны маленькой Белле

В условиях самоизоляции актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» сама постригла дочку от Гелы Месхи.

42-летняя Екатерины Климова, как и ее бывший муж Игорь Петренко, старается не пренебрегать правилами самоизоляции. По этой причине актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» отказалась от затеи отвести младшую дочь к парикмахеру. Вместо этого многодетная мама «вооружилась» расческой и ножницами. Артистка собственноручно подровняла локоны четырехлетней Беллы. Примечательно, что Екатерина осталась довольна проведенным экспериментом.

«Стригу недорого!» — отметила Климова, запечатлев дочку в процессе стрижки.

В одном из интервью актриса призналась, что их с Месхи дочка растет темпераментным ребенком. Белла может часами заниматься своими делами, не обращая никакого внимания на взрослых. Девочке очень нравится танцевать. Кроме того, малышка посещает секцию плавания, занимаясь с личным инструктором.

У Климовой также есть старшая 18-летняя дочка Елизавета Хорошилова. В этом году наследница актрисы не только получает аттестат зрелости, но и поступает в вуз. Климова уточнила, что Лиза не захотела связывать свою судьбу с актерской стезей. Девушка подумывала получить профессию журналиста и специализироваться в общественной тематике.

В Ломоносовской школе вместе со старшей сестрой учатся сыновья Екатерины от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней.