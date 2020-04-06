«Штаны пока застегиваются»: Кудрявцева в брюках-дудочках пошутила о своей фигуре

Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова дала понять поклонникам, что за время домашней изоляции она рискует набрать вес.

48-летняя Лера Кудрявцева не теряет чувство юмора на карантине. Ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась с подписчиками снимком со съемочной площадки. Перед объективом фотокамеры возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова предстала в монохромном костюме. Знаменитость отдала предпочтение насыщенному голубому оттенку. Так, светская львица примерила брюки-дудочки, приталенный жакет и белую шифоновую блузу. Образ телеведущей дополнили алые туфли-лодочки на шпильке.

В комментариях супруга Игоря Макарова дала понять поклонникам, что на домашней изоляции она рискует набрать в весе. Лера пошутила о своей фигуре, подметив, что пока она еще может влезть в узкие брюки по фигуре. Именно по этой причине Кудрявцева решила опубликовать то фото, которое она считает наиболее удачным.

«Лень писать, короче… Выложила фото, пока еще штаны застегиваются», — не без юмора отметила возлюбленная спортсмена.

Напомним, что вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым 48-летняя Лера Кудрявцева воспитывает дочку Машу. В студии программы «Звезды сошлись» телеведущая призналась Оскару Кучере, что не станет мириться с неверностью супруга. По словам Леры, если она уличит мужа в измене, то сразу же подаст на развод. Правда пока Игорь Макаров не давал возлюбленной ни одного повода для ревности.