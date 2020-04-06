«Маленький модник»: Марина Юдашкина запечатлела внука в джинсах и пуховике цвета хаки

Чета Юдашкиных сплотилась, чтобы вместе пережить пандемию коронавируса. Валентин Юдашкин с супругой Мариной, дочкой Галиной и внуками находится в загородном особняке. Они стараются не унывать, тем более что у них весна наполнена радостными событиями. Подрастающие внуки модельера один за другим отпраздновали дни рождения. Вечеринки прошли в узком семейном кругу без гостей, но зато с домашней выпечкой.

Юдашкин с радостью делится архивными фото и рассказывает истории из своей жизни. А его супруга находит способы развлечь детей. Так недавно она научила старшего внука садить кабачки. А накануне Марина отправилась на прогулку с двухлетним Аркадием. Они прошлись по лесу с собакой. Жена модельера облачилась в штаны-бананы и черный бомбер. Не менее стильно выглядел ее внук. Малыш предстал в пуховике цвета хаки и джинсах.

«Наш любимый Тагир, охранник и друг. Аркаша очень любит с ним играть», — рассказала Марина про питомца.

Как оказалось, у внука модельера появилась своя армия поклонников. Многие восхитились новым снимком. «Аркаша — вылитый дедушка», «Вы такие классные! А малыш-ангелочек!», «Похож на маму, а значит, и на дедушку», «Маленький модник», «Мариша! Какая ты заботливая и внимательная любящая бабушка», «Классно, когда есть возможность погулять», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 61-летняя жена Юдашкина старается следить за собой и иногда занимается спортом со своей дочкой. Она души не чает в своих внуках. Когда малыши жили в Китае с мамой, модельер и его супруга часто их навещали.