«Всплакнула от красоты»: Виктория Боня позировала под дождем в пудровом платье из органзы

Виктория Боня после участи в проекте «Дом-2» стала знаменита. Она является моделью и телеведущей, а также создала свою линейку одежды. Девушка много путешествует. По словам знаменитости, ей часто предлагают работу за рубежом. Ко всему прочему, ее дочка Анджелина после серого Лондона решила временно пожить во Франции. Там теперь коротает дни в самоизоляции и сама Боня. Она не дает скучать своим подписчикам, раскрывая бьюти-секреты и делясь уникальными кадрами.

Так на днях Боня опубликовала видео, снятое несколько месяцев назад в Доминикане. На них девушка позирует в пышном пудровом платье-бюстье из органзы с перьями бренда Selezza. Бежевые босоножки на шпильке и распущенные волосы дополнили вечерний образ. Несмотря на ливень, светская львица попозировала перед камерой. Теперь Виктория решила порадовать поклонников и выставить брендовое платье на аукцион.

«Оно настолько нежное и красивое, что пришлось бежать под дождем, чтобы не испортить эту красоту! Зато получился интересный контент. Вы заметили, когда надеваешь платье и делаешь прическу, то ощущаешь себя иначе! Почему платья так влияют на нас? В своих тренингах я настоятельно рекомендую девочкам покупать туфли и платье, и что вы думаете? Их мужчины начинают видеть их в новом образе и делать такие поступки, которых они давно не делали, а может, и никогда. Кстати! Помните, я говорила, что хочу за символическую сумму отдать свои красивые вещи вам? Я готова поставить это платье на аукцион, со стартовой ценой в $10», — поделилась звезда.

Многие поклонники пришли в восторг от наряда Бони. Некоторые признались, что даже прослезились, увидев такую красоту. «Я всплакнула от красоты», «Я не знаю, но расплакалась… Вы такая красивая и эта музыка», «Неимоверная красота. Очень волшебное платье», «Виктория, вы просто в нем богиня», «Красотища, глаз не оторвать. В любом наряде восхитительны», — прокомментировали пост подписчики.