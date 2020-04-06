«Светлая, как мама»: Иглесиас и Курникова нарядили двухмесячную дочку в платье с бантом

Энрике Иглесиас состоит в отношениях с Анной Курниковой. Они познакомились в начале 2000-х на съемках клипа. Пара не торопится играть свадьбу, хотя уже обзавелась детьми. У них подрастают двойняшки: двухлетние Николас и Люси. Артист души не чает в наследниках. Каждый раз, приезжая в свой особняк в Майами, он играет с малышами. А в феврале у пары родился третий ребенок — дочь Маша.

Снимками с новорожденной наследницей пара поделилась спустя неделю. Энрике присутствовал на родах и первым взял малышку на руки. А накануне пара порадовала поклонников новыми кадрами. Они показали, как подросла их наследница за два месяца. Певец сидел с малышкой на коленках и делала вид, что она танцует. Кроха была облачена в синее платье с красными вставками и бантом. Голубоглазый ребенок с интересом смотрел по сторонам.

Рики Мартин восхитился девочкой, как и российская певица Катя Лель. «Чудо какая», — написала она. А поклонники стали обсуждать наряд малышки и то, на кого она похожа. «На Анну похожа», «Мне кажется, на папу», «Все мамины. Кто бы мог подумать, что русская кровь пересилит», «Светлая, как мама», «Папины черты лица», — прокомментировали пост подписчики. Правда некоторые удивились тому, что звездные родители уже учат кроху сидеть.

Добавим, что Энрике ради своей русской избранницы выучил несколько песен на русском языке, а также дома у них часто звучат русские композиции.