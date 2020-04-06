«Я психанула»: Равшана Куркова предстала с короткой «стрижкой» и в нижнем белье

Равшана Куркова в свои 39 лет обладает не только стройной фигурой, но и идеально гладкой кожей. Актриса в обычно жизни часто отказывается от косметики, а также не скрывает, что регулярно работает над телом в спортзале. По словам девушки, каждую неделю не менее трех раз она устраивает тренировки. Также артистка следит за своим питанием. Ранее она призналась, что исключила алкоголь из рациона и стала меньше есть фруктов.

Обычно Равшана не публикует откровенных фото. Она не позирует в бикини, а все ее наряды женственные и лаконичные. Но накануне девушка удивила поклонников. Она поделилась архивными кадрами из фотосессии. На них актриса позирует в нижнем белье и черной теплой тунике. При этом Куркова предстала с очень короткой стрижкой.

«Тут мог бы быть пост про то, как я психанула и сделала новую стрижку, воспользовавшись паузой в работе, но нет — это просто архивная съемка в парике», — сразу предупредила звезда.

Однако некоторые поклонники отметили, что короткие волосы идут артистке. Многие сравнили ее со знаменитыми голливудскими актрисами. «Но как тебе хорошо!!!» — восхитилась Юлия Снигирь. «Блин, а со стрижкой прям персик», «Одри Тату», «Это прямо огнище», «Холли Берри», «Аааааааа!!!! Как классно!», «Вот, чертовка! Все идет!», «Интересный образ, но с длинными шикарней», — прокомментировали пост подписчики.