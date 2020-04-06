«Красота по глазам бьет»: Седокова сделала новую прическу и стала похожей на дочь

Поклонники сравнили ее с 8-летней Моникой, которая живет в США.

Анна Седокова решила немного изменить свой имидж. Ранее она попробовала себя с челкой, однако, судя по всему, решила не задерживаться в этом образе, старательно пряча состриженные волосы.

Теперь звезда собрала локоны в два игривых клубка на макушке, немало взволновав своих поклонников. В ее адрес в личном блоге тут же посыпались комплименты.

«Красота, аж по глазам бьет!», «Класс, Аня», «Красивая», «Зайка», «Забавная», «Нереальная», «Красотка! Как всегда», «Очень милые рожки», — написали фолловеры в комментариях Instagram.

Один из поклонников заметил, что молодежная прическа сделала из Седоковой практически копию ее же наследницы.

«Как же вы с Моникой похожи!» — написал один из подписчиков, получив одобрение окружающих.

Напомним, восьмилетняя Моника в настоящий момент проживает в США у своего отца, бизнесмена и бывшего участника телепроекта «Холостяк» Максима Чернявского, который через суд добился опекунства над девочкой. Певица сильно переживает по этому поводу, поскольку границы с Америкой закрыты и она лишена возможности видеться с ребенком.

Также Анна воспитывает 15-летнюю дочь Алину и 2-летнего сына Гектора. Все дети звезды появлялись на свет в разных отношениях с мужчинами. Сейчас артистка живет с баскетболистом Янисом Тиммой.