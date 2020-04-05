В этническом стиле: Каменских в оливковом комбинезоне подчеркнула декольте ожерельем

32-летняя Анастасия Каменских вместе с мужем — продюсером и автором песен — заняли кресла наставников на украинской версии вокального проекта «Голос». В микроблоге певица поделилась свежим снимком со съемочной площадки. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в облегающем фигуру комбинезоне оливкового оттенка. Образ поп-исполнительница дополнила массивным многослойным ожерельем в этническом стиле. Подбирая аксессуары к вечернему наряду, Анастасия уделила особое внимание обуви. Длину ног певица подчеркнула лаконичными босоножками с завязками. А длинные вьющиеся локоны возлюбленная музыкального продюсера собрала в пучок.

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Артистка подметила, что они с Потапом остались довольны составом своей команды на проекте. По словам певицы, среди конкурсантов было много талантливых и сильных ребят, которые еще смогут заявить о себе в рамках шоу.

«Горжусь нашей с Потапом командой!! Все они сильные и талантливые. И каждый борется за победу», — добавила возлюбленная музыканта.

Напомним, что в мае прошлого года Анастасия Каменских и Потап устроили торжество по случаю бракосочетания. Молодожены оформили союз еще в октябре 2018 года. И только спустя полгода — весной, они отпраздновали свадьбу в кругу самых близких друзей.