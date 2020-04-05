Кудри или прямые локоны: Асмус предстала с новой укладкой после стрижки

Актриса из сериала «Интерны» призналась, что она в восторге от своей короткой прически.

31-летняя Кристина Асмус не скрывает: ей очень нравится то, как она выглядит с короткими волосами. Актриса из сериала «Интерны» избавилась от длинных локонов, сделав стрижку. Поэкспериментировав с имиджем, возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова по-новому уложила локоны. Ранее девушка позировала с кудрями, отдав предпочтение легким волнам. Позже Кристина решила выпрямить волосы, освежив образ.

Асмус призналась, что сейчас она даже не может допустить мысли о том, что в будущем ей в голову придет идея начать отращивать локоны. Возлюбленная Гарика Харламова уточнила, что была бы не против постричь волосы еще короче. Но пока Кристина остановилась на этом варианте.

На домашней изоляции актриса пожаловалась на то, что она не успевает заметить, как прошел ее день. Супруга юмориста подметила, что за это время ей так и не удалось выкроить минутку на генеральную уборку, просмотр сериала, онлайн-тренировку или языковые курсы.

«Время как-то само бежит. Вроде встал, поел, новости почитал, собак и детей погладил… Снова поел! Вот и день прошел», — посетовала Асмус.

Вместе с мужем Гариком Харламовым актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. Еще до карантина Кристина Асмус вместе с наследницей успела отдохнуть на Мальдивах. Однако сейчас в условиях пандемии ни о каких путешествиях не может быть и речи.